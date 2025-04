Agostinelli: "Con Kvara oggi il Napoli avrebbe almeno gli stessi punti dell'Inter"

vedi letture

“Conte resta? Ogni anno di questo periodo c’è sempre il totoallenatore. Io credo che si stia un po’ troppo sottovalutando il suo lavoro a Napoli”. Così invece l’allenatore ed ex calciatore ed ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli su Radioclub91.

"Non sapendo come sono i rapporti tra lui e il presidente è difficile rispondere, anche se per me resta. Certamente per lui la Juventus è una questione di cuore. Secondo me aspetta di vedere come finisce il campionato e le prospettive per il prossimo anno. Non dimentichiamo che a gennaio è andato via Kvaratskhelia. Col georgiano almeno 3 punti in più per stare alla pari con l’Inter il Napoli li avrebbe. Stiamo parlando di un giocatore che sposta gli equilibri”.