Agostinelli: "Milik può diventare il prossimo cannoniere! Icardi? Vada di corsa al Napoli"

Andrea Agostinelli, allenatore, in diretta su TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Juve, Inter e Napoli davanti a tutti, ci sarà una lotta per il 4° posto Champions?

"C'è una concorrenza molto forte, che non parte solo da Lazio, Roma, Milan e Atalanta. Io ci metterei anche il Torino di Mazzarri, che viene pubblicizzato poco: ha sempre sbagliato poco fino ad oggi. I granata sono forti, non è detto che non possa intromettersi nella lotta. Zaza è in ripresa, con Belotti può formare una delle migliori coppie in Italia".

Lozano basta a Napoli?

"Come caratteristiche non so se proveranno ancora per Rodriguez. Oltre a lui ci sono Mertens, Insigne e Callejon. Forse adesso servirebbe più un centravanti. Milik a me piace tantissimo per il gioco che fa. Dobbiamo ricordarci che due anni fa è stato completamente fermo, per me può diventare il prossimo capocannoniere della Serie A. Icardi? Se viene non bisogna pensare se giocherà lui o Milik. Se si vuole stare a grandi livelli, la pressione tra due giocatori deve essere la normalità".

Un consiglio a Icardi?

"Sei mesi fa gli avrei detto di evitare alcune uscite della moglie. Oggi di andare subito a Napoli se c'è l'occasione".