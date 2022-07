Agostinelli non ha dubbi: “Dybala sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 alle spalle di Osimhen”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore: “Che sensazioni prova un tecnico perdendo tutti questi giocatori? Che è un giorno di lutto. Ci posso stare per gli altri, ma Koulibaly penso sia uno dei più forti difensori europei. È una perdita importante e può essere anche determinante. È una grande perdita, poi la squadra si può fare ugualmente. Da allenatore è un brutto giorno anche per Spalletti. Il Napoli è andato in Champions League, è ovvio che si vuole riconfermare. Si possono dare delle sentenze, ma adesso vediamo il Napoli dove investe e come investe questi soldi. Hai subito una perdita pazzesca. È giusto che l’allenatore non si dimette, ma dice che l’obiettivo è lottare per un posto in Europa. Dybala alle spalle di Osimhen? Ci mancherebbe se non sta bene. 4231 è perfetto dietro Osimhen, mentre nel 433 non va bene. Se il Napoli fa il colpo Dybala può passare questo nervosismo da parte della tifoseria perché prendi un grandissimo campione. Però se tu pensi che hai Dybala e Osimhen, ma non prendi uno all’altezza di Koulibaly lasci solo Rrahmani e Juan Jesus? Qual è l’obiettivo del Napoli? Per ora io so solo che Koulibaly va al Chelsea. Il prossimo capitano? Come personalità io penso che Mario Rui sia quello più giusto a cui dare la fascia. Però è un po’ fumantino e da allenatore ci penserei due volte”.