Agostinelli: "Numeri del Napoli impietosi, situazione del genere era inimmaginabile!"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli: "I numeri del Napoli sono impietosi e non avrei mai immaginato che si potesse arrivare a tanto. Paradossalmente poi, in Champions è un’altra squadra e i risultati lo dimostrano. Non è un problema solo tecnico, è solo un effetto, non la causa, ma ciò che dà fastidio è che il gruppo non reagisce. Il ritiro è l’ultima spiaggia, però poi il calcio è strano e basta una scintilla per tornare a giocare bene e fare punti.

Quando le cose non vanno bene squadra e allenatore fanno quadrato".