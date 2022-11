Agostinelli: "Ritiro ad Antalya? Il Napoli ha fatto la scelta giusta"

"Il Napoli su Frattesi? Mi piace molto, è un'ottima mezz'ala come Anguissa e Zielinski con grande capacità di inserimento in zona gol".

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': " Che Mondiale sto vedendo? Un torneo con un grande livellamento perchè le nazionali top hanno fatto fatica a battere le piccole squadre, dovendo impegnarsi a fondo per battere le meno forti. Non so se è un livellamento verso il basso o verso l'altro, però... C'è grande ritmo, grande fisicità ma mancano i campioni che possono fare la differenza. Il Brasile è tra le favorite, come lo è la Francia, nonostante le assenze per l'una e per l'altra. Però può succedere di tutto.

La pausa per il Napoli? Antalya è un posto dove molte squadre vanno per la temperatura mite, penso sia una scelta giusta anche per la possibilità di sfidare facilmente vari team.

Il Napoli su Frattesi? Mi piace molto, è un'ottima mezz'ala come Anguissa e Zielinski con grande capacità di inserimento in zona gol. In tal senso è uno dei migliori in Italia, è rapido e ha personalità. Sarebbe un ottimo acquisto per un linea mediana, quella azzurra, che è già la migliore della serie A".