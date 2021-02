Agostinelli: "Se il Napoli non centra la Champions sarà una delusione"

Nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Andrea Agostinelli: "Nel Napoli c'è una vera è propria moria, tantissimi infortunati, si fa dura per gli azzurri ma anche nel Granada ci saranno 7 assenze. Col Covid e le preparazioni precarie è quasi inevitabile questa situazione. Non si sa neanche cosa può accadere a livello muscolare dopo aver contratto il Coronavirus.

Napoli-Juve? Vittoria molto sofferta, però in tante altre partite al Napoli era andata male. Il Napoli ha giocato da squadra e con umiltà, quando giochi in questo modo ricorri alle più grandi prestazioni. I due difensori tanto criticati, Rrahmani e Maksimovic, hanno sfoderato una grande prestazione, così come Meret, che ritengo superiore a Ospina. Ci sono partite che alle volte ti cambiano la stagione e anche la vita di un allenatore.

Obiiettivo? Questo momento potrebbe essere il ritorno del Napoli nelle prime quattro posizioni, obiettivo obbligato per la rosa che ha a disposizione. Se il Napoli non centra la qualificazione in Champions per me sarà una delusione".