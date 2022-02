Agostinelli sicuro: “Il Cagliari meritava di vincere, per il Napoli è un punto guadagnato“

Andrea Agostinelli, allenatore ed opinionista, è intervenuto a Canale 8 per commentare l’1-1 tra Cagliari e Napoli: “Punto assolutamente guadagnato dal Napoli, il Cagliari meritava di vincere e paradossalmente potrebbe essere un bel segnale per gli azzurri. Certo, è un occasione persa ancora, ma poteva e doveva andare peggio perché il Napoli non ha giocato e il Cagliari meritava la vittoria”.