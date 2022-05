Agostinelli: "Spalletti ha tanta paura di perdere due giocatori"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore: “È normale che De Laurentiis dica cose così. L’importante è quello che si pensa dentro. Al Napoli manca l’ultimo passetto per lo scudetto. Cosa passa nella testa di Spalletti? Io penso che lui speri che gli prendano i giocatori che vuole, ma non dovesse succedere l’allenatore è ad un bivio: accettare la situazione o dimettersi. Ovviamente lui continuerebbe. Portare i giocatori che a te interessano in scadenza è un rischio. Bernardeschi? Capisco non abbia fatto cose clamorose, ma conosciamo le sue caratteristiche. Non è un giocatore anziano ed è abituato a giocare a certi livelli. Il Napoli ha bisogno di aria nuova, uno come lui lo prenderei, vado contro corrente. Una cosa che credo è che Spalletti abbia più paura di perdere dei pezzi che non vuole perdere piuttosto che preoccuparsi dei rinforzi. Ha tanta paura di perdere Koulibaly e Osimhen, datemi retta”.