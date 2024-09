Agostini: "Lukaku titolare? E' rimasto a Napoli ad allenarsi, Conte lo vuole subito"

vedi letture

Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di "Napoli Magazine Live", in onda sulle frequenze di Radio Punto Zero: "Lukaku? Se è rimasto ad allenarsi a Napoli è anche perché Conte lo vuole subito a piena disposizione, quindi credo che contro il Cagliari potrà giocare dall'inizio. Se fossi in Conte, anche al 60-70% vorrei utilizzare come titolare uno come Lukaku.

Che impatto può avere giocare bene in Nazionale e poi tornare ai club? Ogni partita è benzina nella gambe, i calciatori hanno comunque svolto minutaggi importanti per poter essere in grado di fare 90 minuti di un certo livello e in questo momento va benissimo giocare di più, magari a febbraio-marzo diventerà più problematico. L'Italia di Spalletti? Tutti hanno messo in mostra prestazioni importanti, anche Di Lorenzo e Cambiaso dopo l'errore iniziale contro la Francia. Spalletti ha visto cose interessanti, mentre i vari calciatori del Napoli, italiani e non, hanno giocato bene e soprattutto sono sempre stati sul campo che è una cosa che ti da fiducia, piuttosto che fare una spedizione con le Nazionali e restare in panchina. Conte può cambiare modulo? Sicuramente può variare il modo di giocare degli azzurri, con tutta la rosa a disposizione capirà come integrare i nuovi acquisti e come poter schierare la rosa azzurra al meglio".