Agresti chiude all'ipotesi Inter-Milik: "Costa 50mln e l'Inter ha un budget limitato"

Il direttore editoriale di calciomercato.com, Stefano Agresti, ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il "Microfono Aperto".

Su Milik all'Inter: "Lo vedo bene da tutte le parti perché per me è un attaccante con grandi qualità. Il problema è che il suo costo è alto e l'Inter, per il secondo attaccante, ha un budget limitato. il suo valore supera i 50 milioni di euro, se si pensa che è stato pagato 40 dal Napoli".

Sul domino degli attaccanti: "Si sta aspettando da tempo ma alla fine l'unico attaccante che si è mosso è Lukaku. Juventus, Roma e Napoli hanno abbondanza in attacco, mentre l'Inter avrebbe bisogno di qualcosa là davanti. La Juventus vuol provare a vendere almeno due tra Higuain, Mandzukic e Dybala per provare l'assalto a Icardi. Se non dovesse farcela, rimarrebbero le opzioni Roma e Napoli per Maurito".

Su Icardi e Higuain: "Icardi rappresenta un'opportunità di mercato interessante per i bianconeri, anche se la situazione di sovrabbondanza in attacco blocca tutto. Higuain è un grande centravanti ma bisogna considerare la differenza di età".

Su Lozano: "E' tutto fatto, il Psv è rassegnato a perderlo".