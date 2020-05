Agronomo Serie A: "In estate campi in ottime condizioni, al sud miglioreranno"

Giovanni Castelli, agronomo della Serie A, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "All'inizio non ci sarà nessun problema, in questo periodo i campi sono in ottime condizioni, la primavera è la stagione perfetta per l'erbetta. La ripartenza avverrà su campi assolutamente adeguati che avranno digerito e migliorato qualche eventuale pecca relativa all'inverno. Al centrosud i campi hanno erba bermuda che beneficerà dei 30-40 gradi e quindi potrà solo migliorare".