Al Napoli a vita? Ghoulam: "La mia vittoria è restare nel cuore dei tifosi come uomo"

A fine stagione scadrà il contratto di Faouzi Ghoulam, il cui futuro è ancora incerto. Resterà a Napoli? Magari a vita? Gli è stato chiesto dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli e il terzino azzurro ha risposto così: "L'importante è rimanere nel cuore dei tifosi, come uomo prima che come calciatore. La mia vittoria, in carriera, è questa. Poi succederà quello che succederà, ma oggi devo dare una mano al Napoli e farò il massimo per riuscirci".