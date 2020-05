Albania, Duka rivela: "Ipotesi di giocare semifinale e finale di Champions a Istanbul"

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sulla possibile ripresa del movimento calcistico: "Noi stiamo aspettando una decisione dal Governo se poter ripartire. Speriamo di avere un esito favorevole sulla ripartenza del campionato.

Divergenze tra Governo e Federcalcio albanese? Noi vogliamo iniziare il campionato, da noi non è un pericolo grave cominciare ad allenarsi. Penso che questa settimana il Governo ci darà l'ok. Tutto il mondo del calcio albanese vuole riprendere a giocare.

Come si fa con le Coppe Europee? Il PSG giocherà le partite di Champions, così come il Lione. Per le altre partite si sta pensando come ci si può organizzare. Ci potrebbe essere una partita secca, con semifinale e finale giocata a Istanbul.