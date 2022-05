Albertini non ha dubbi: "Lo scudetto può perderlo solo il Milan"

"Se lo avevo previsto? Il Milan non era in griglia davanti a tutti, ma il progetto e la squadra possono fare la differenza, ci sono altri fattori".

L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, presente all'evento It's Padel Time, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Se il Milan mi è piaciuto? Lo scudetto possono perderlo solo loro. Gli interisti mi ricorderanno il 5 maggio, io sono superstizioso. I rossoneri hanno la consapevolezza per giocarsela a Reggio Emilia pensando solo a loro stessi. Non dovessi essere a festeggiare a Milano domenica mi preoccuperei.

Se lo avevo previsto? Il Milan non era in griglia davanti a tutti, ma il progetto e la squadra possono fare la differenza, ci sono altri fattori. Dimostra come il PSG non abbia ancora vinto la Champions League. Il Milan da due stagioni fa bene, è costante e sta crescendo, ha qualcosa meno in talento di altre squadre, ma sta scrivendo una grande storia".