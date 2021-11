Allegri, l'amico Galeone lo giustifica: "La rosa è assemblata male. Champions a rischio? No”

Giovanni Galeone, oltre a essere un grande amico di Massimiliano Allegri, viene considerato da tutti come il suo mentore. Oggi, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato delle difficoltà della Juventus e della stagione dei bianconeri: "Allegri fatica a trovare le posizione giuste agli uomini che ha. Io aspetto sempre l'esplosione di Rabiot, non è lo stesso di quello visto al PSG. Fare il quarto a sinistra lo penalizza, ma Allegri ha quasi tutti esterni di destra e nessuno che può stare sull'altra fascia. La rosa non è assemblata benissimo".

E per quanto riguarda l'attacco: "L'assenza di Dybala peserà ma deve svegliarsi Morata. L'attacco è un problema: senza CR7 andava preso uno alla Vlahovic. Pensavo che uno bravo come Max riuscisse a risolvere i problemi un po' prima però ha trovato una situazione complicata". Champions a rischio? No, insieme a Napoli, Milan e Inter, nella griglia c'è la Juve".