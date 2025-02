Altobelli lancia l’Inter: “Può mettere al tappeto il Napoli e allungare in classifica!”

Il big match si avvicina. Sabato prossimo alle 18, l'Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Napoli di Antonio Conte per lo scontro diretto per il vertice della classifica. Una partita importante che potrebbe delineare la griglia finale del campionato ma che non può essere decisiva per il titolo. In visita della gara del "Maradona", la Gazzetta dello Sport ha intervistato Alessandro Altobelli: "Lo dico da attaccante - ha esordito "Spillo" -: questa è una palla gol clamorosa, troppo invitante per non buttarla dentro.

Perché - ha proseguito l'ex attaccante nerazzurro - pur aver sempre pensato che inseguire non fosse un problema visto che i distacchi dell’Inter dal primo posto non sono mai stati troppo alti, ho ripetuto spesso che il limite dei nerazzurri in questo campionato era di non aver vinto nessuno dei “classici” tra Milan, Juventus e Napoli: io non ricordo squadre che hanno vinto scudetti senza fare punti negli scontri diretti.

Ecco - ha concluso Altobelli - sabato al Maradona l’Inter si troverà davanti la madre di tutte le occasioni, perché questo faccia a faccia vale una grande fetta di scudetto, mettere al tappeto il Napoli e allungare dopo il sorpasso può incidere tantissimo sulla storia di questo campionato".