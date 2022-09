Altobelli sicuro: "E' più pesante l’assenza di Leao che quella di Osimhen”

Durante la trasmissione 'Il bello del calcio', in onda su Tele Vomero, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Juve, Alessandro Altobelli

Durante la trasmissione 'Il bello del calcio', in onda su Tele Vomero, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Juve, Alessandro Altobelli: “Ricordiamoci che parliamo di un Napoli primo in classifica, ho visto una squadra nuova con delle idee innovative. Col Liverpool si è giocata una partita importante e dico che da questa squadra mi aspetto il raggiungimento di risultati importanti. Kvaratskhelia? Più difficile da marcare che da pronunciare. In queste partite ha fatto la differenza. Milan-Napoli? Ai rossoneri mancherà Leao e agli azzurri Osimhen, l’assenza per Pioli è più pesante perché le azioni da gol partono tutte dai piedi del portoghese”.