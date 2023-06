Alvino: "ADL mi ha rivelato la prima cosa che farà quando il Comune gli concederà il Maradona"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ho trovato un De Laurentiis contento per com'è andata la festa, per ciò che Napoli ha mostrato al resto del mondo. Gli è dispiaciuto il fatto che non si è potuto occupare la pista d'atletica e non si è potuto fare il giro. Quando il Maradona sarà concesso alla SSC Napoli, la prima cosa che farà De Laurentiis sarà eliminare la pista d'atletica perché vuole uno stadio solo per il calcio".