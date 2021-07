Alvino assicura: "Il Napoli prenderà un centrocampista, ma il ko di Demme non cambia i piani"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', affrontando il tema centrocampo: "La linea del Napoli era quella di andare a sostituire Bakayoko con un calciatore con quel tipo di caratteristiche, dunque nella composizione della rosa c'era già l'idea di andare a prendere un centrocampista.

L'infortunio di Demme, da quello che trapela dal Napoli, non sconvolge più di tanto i piani azzurri perché la società non crede che i tempi di recupero non siano lunghi. L'intervento non allunga i tempi. Un centrocampista però sarà preso, questa è la volontà del club. Per me ne servirebbero due, ma uno sarà preso sicuro".