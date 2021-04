Alvino: “Chi dice che Insigne volesse tirare in porta è in cattiva fede. E’ un’offesa per il calcio”

Carlo Alvino, ospite de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, ha analizzato i temi di casa Napoli. “Io sono mal pensante, ma come si fa a dire che nell’occasione del gol di Osimhen, Insigne volesse calciare in porta anziché fare un assist? Si è in cattiva fede, è un’offesa per chi ama il calcio.

Diciamo che c’era un rigore netto per il Napoli contro il Crotone. Napoli primo nella classifica per favori arbitrali è qualcosa di assurdo. Oltre a questo anche il primato della Juve alla vendita di uova di Pasqua. La formazione vista col Crotone è figlia di alcune defezioni, dei diffidati e in vista della partita contro la Juve.

SULLA CORSA CHAMPIONS - Con alcune combinazioni, le ultime 6 gare potrebbero essere favorevoli agli azzurri".