Alvino: "Col Brescia errore gigantesco di Orsato, ma stavolta il Var ha avuto coraggio..."

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla sfida contro il Barcellona e alla vittoria di Brescia: "Adesso si può parlare di Barcellona, è il momento giusto dopo la vittoria e la parentesi di campionato. Ancora una volta c'era stato un gigantesco errore arbitrale da parte di Orsato nei confronti del Napoli, stavolta il Var ha avuto coraggio nell'andare a richiamare l'arbitro. Bravo anche Orsato nell'ammettere il proprio errore. La differenza nel campionato del Napoli è sintetizzata in tante situazioni come quella di ieri che però non hanno avuto lo stesso esito, in altre partite il rigore poteva cambiare una partita e riaprirla".