Alvino: “Conte? A Napoli vogliamo sempre tutto e subito, ma le cose vanno fatte con calma”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ieri ha buttato un secchio d’acqua gelida per smorzare gli entusiasmi e per consentire agli attori protagonisti di continuare il loro lavoro sotto traccia.

Conte? Le parti stanno discutendo, gli argomenti sono molteplici e riguardano l’aspetto economico di figure professionali e dei traguardi da raggiungere. Mi sembrerebbe poco opportuno affrontare un argomento piuttosto che un altro. Parliamo di una trattativa che, milione più milione meno, mette sul tavolo decine e decine di milioni. Per me più tempo passa e più sono convinto che la fretta è cattiva consigliera. La Juventus pure è senza allenatore e non l’ha ufficializzato, così come il Barcellona ed anche il Bologna. A Napoli vogliamo sempre tutto e subito, ma le cose vanno fatte con calma. L’unico auspicio è che la scelta sia quella giusta, mi auguro che passi qualche settimana in più ma che si scelga bene. E’ sbagliato dipingere Conte come il sergente di ferro che prende i calciatori col frustino. Lui è un uomo di carattere, capace di imporre una linea, ma è limitativo dire che bisogna prendere Conte solo perchè ha carattere.