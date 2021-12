Alvino: "Dal girone con 12 punti al ko senza subire tiri, cose strane al Napoli..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le cose strane accadono tutto al Napoli. Perdere la partita con l'avversario che non tira mai in porta è pazzesco, un po' come quando con 12 punti non si superò il girone di Champions League. Ma dai post sui social degli azzurri capisco che tutti loro hanno una gran voglia di rivalsa. Speriamo che questo periodo serva a ricaricare le batterie. Bisogna andare avanti, il Napoli non può buttare via quanto di buono fatto finora".