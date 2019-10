Alvino: "Discussioni ADL-Ancelotti? Inciuci creati ad arte dagli anti-Napoli, ma pochi ormai ci cascano"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha ironizzato sui rumors di alcune discussioni tra Ancelotti e De Laurentiis: "Molti sono andati a scuola dai servizi segreti israeliani, i migliori al mondo, e sono tornati sfruttando i trucchi per intercettare le telefonate o leggere le espressioni del volto. Solo guardandoti, sono capaci di capire tutto. Non bisogna fare questi pettegolezzi, questi inciuci che non fanno bene al Napoli. Cose create ad arte da chi non ama il Napoli. Purtroppo molti non dicono la verità, dopo le sconfitte crescono gli anti-Napoli. Molti non aspettano altro, figuriamoci se ci fosse un altro passo falso. Ma da diversi anni a questa parte hanno pochi motivi per buttare fuori veleno perché il campo dà ragione al Napoli. Purtroppo molti creduloni però ci cascano e si fanno condizionare, ma sono pochi, pochissimi".