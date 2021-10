Alvino: “Domani è una gara-trappola, ma Spalletti ha una voglia matta di fare un figurone”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino che ha parlato della gara di domani contro la Roma: “La clamorosa sconfitta in Conference League non è una buona notizia per il Napoli perché mi aspetto una viglia di rivalsa della Roma. Bisogna fare attenzione alla partita di domani, anche le voci di uno spogliatoio spaccato possono essere una trappola per il Napoli. Però vi assicuro che Spalletti ha una voglia matta di andare a Roma per fare un figurone. Quella contro Roma e Lazio non è una partita come tutte le altre per Spalletti e De Laurentiis e neanche per i tifosi. La favorita per lo scudetto resta l’Inter, il Napoli in questo momento sta avendo il ruolo del disturbatore".