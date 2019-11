Alvino: "Dopo una prova così penso che il ritiro serviva e Ancelotti ha sbagliato a non sostenerlo!"

"Alla luce di una prestazione così incolore c’è in me ora il convincimento che non solo il ritiro era assolutamente necessario ma che male ha fatto Ancelotti a non sostenerlo!". E' così che Carlo Alvino, giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, dopo il brutto pareggio al San Paolo tra Napoli e Genoa, tramite Twitter commenta quanto s'è visto in campo.