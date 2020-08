Alvino: "Due azzurri hanno già la valigia pronta, ma possono esserci altri addii a sorpresa..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, si è così espresso circa le possibili cessioni del Napoli in questa sessione di mercato nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Allan e Milik sono i giocatori già con valigia fatta e vedo loro due partire prima degli altri. Nel calcio di oggi giocatori incedibili non esistono più, dovessero arrivare offerte irrinunciabili anche per giocatori simbolo, che magari non pensiamo siano sul mercato, vale la stessa regola. Allargherei l'elenco a Koulibaly, Maksimovic e qualche sorpresa".