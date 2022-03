Alvino: "Dybala al Napoli? "Non avrei piacere a vederlo in azzurro, vi spiego"

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli all'ipotesi che l'argentino possa vestire la maglia azzurra.

Paulo Dybala non rinnoverà il contratto con la Juventus, tra i vari club accostati all'attaccante bianconero c'è anche il Napoli. Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli all'ipotesi che l'argentino possa vestire la maglia azzurra: "Non avrei piacere nel vedere Dybala vestire la maglia del Napoli. Ho sempre considerato l'argentino un tuffatore, uno che non brilla certamente per sportività. Come potrei ora cambiare idea solo perché a fine stagione saluterà la Juve?".