Alvino: "E' un mega trappolone, il sangue ribolle ma non cadiamo nelle provocazioni di quattro cialtroni"

"Vedo che la situazione spesso sfugge di mano alle forze dell’ordine".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha commentato quello che sta accadendo a Napoli in queste ore: "Vedo che la situazione spesso sfugge di mano alle forze dell’ordine. Vedo che questi cialtroni, tedeschi e atalantini, mi mettono in ansia perché la provocazione è dietro l’angolo. Abbiamo il sangue che ci ribolle nelle vene. Quando da semplice cittadino napoletano sento urlare da quattro cialtroni zozzi urlare nella nostra città ‘Napoli Vaffan***l’, mi dà enormemente fastidio e pure essendo una persona tranquilla poi la voglia di tirare un ceffone a qualcuno ci sta. Il rischio è enorme, quindi l’appello da fare è: tappiamoci le orecchie, chiudiamo gli occhi e non cadiamo nelle provocazioni.