Alvino: "Gattuso abbia il coraggio di mandare in campo solo chi ha la testa sgombra!"

Carlo Alvino, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spero che Gattuso scelga i calciatori che non abbiano altri pensieri, ossia rinnovi, poco feeling con i compagni o altro. Gattuso deve avere il coraggio di mandare in campo gli undici che avranno la testa più sgombra. Non faccio riferimento a nomi, ma la scelta di Gattuso dovrà essere orientata dalla testa dei giocatori, deve andare in campo solo chi ha in testa il bene del Napoli. Il tecnico li ha avuti fino alle 4 di notte a parlare dopo la Fiorentina, quindi sa chi è più libero nella testa".

FORMAZIONE E NUOVI ACQUISTI - "Demme? E' arrivato il momento di dargli i galloni del titolare. E' stato acquistato per consentire a Gattuso di puntare sul 4-3-3, per fare il vertice basso davanti alla difesa, ruolo per lui ritagliato. Con la Lazio immagino lui titolare, con Allan a destra e Zielinski a sinistra".