Alvino in diretta anticipa il sorteggio: "Prenderemo il Barcellona, già si sa"

La sfortuna del Napoli nei sorteggi degli ottavi è ormai una certezza. Carlo Alvino ha seguito in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League ed in diretta ha di fatto predetto il Barcellona, anche quando i primi accoppiamenti hanno fatto pensare ad altri incroci: "Atalanta-Valencia, che fortuna. Ma comunque per il Napoli già lo so chi esce. C'è anche il Lipsia, ma sicuramente prendiamo il Barcellona. Già si sa come va a finire". Poi al momento dell'uscita del Lipsia con il Tottenham: "Naturalmente il Barcellona, non poteva essere altrimenti, nei sorteggi il Napoli è calamita di guai. Resta la suggestione di Messi a Napoli".