Alvino: "Insigne il miglior giocatore italiano in attività! Ancelotti? Resiste amicizia con ADL"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Oggi, dicembre 2020, il calciatore italiano più forte del momento per forma fisica, perchè mentalmente cresciuto e perchè ha i colpi del fuoriclasse, è Lorenzo Insigne. L'amicizia tra Ancelotti e De Laurentiis non è stata scalfita, il rapporto umano resta in piedi, i due si sentono spesso per cose anche extra calcistiche".