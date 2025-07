Alvino: "Lang fa sang', che personalità! Non da tutti presentarsi così"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, trasmissione in onda su Televomero: “L’operazione Osimhen dovrebbe concludersi secondo tutti i desideri del Napoli e sarebbe un colpaccio straordinario. Soprattutto per quella clausola che impedirebbe al Galatasaray di cedere Osimhen in Italia nei prossimi due anni. Lui a Istanbul è un beniamino e voleva tornarci. Noa Lang mi è sembrato un giocatore che sa quello che vale e quello che vuole. La sua grande personalità mi stuzzica molto, non è da tutti presentarsi così. Oggi i calciatori volano basso e spesso dicono le stesse cose: Noa Lang il primo giorno, invece, si presenta in italiano e con la sfacciataggine di chi sa quello che vuole. Ci vuole coraggio e quel pizzico di giusta presunzione, se riesce a mantenere fede alle aspettative e credo che ci riuscirà, anche per la sua esperienza in Champions League, il pubblico napoletano s’innamorerà Noa Lang.

Perché Noa Lang fa sang’. Ha accelerato l’apprendimento dell’italiano e questo dà la misura di come si sia calato nella realtà Napoli. Mi fa piacere che un giocatore il giorno della presentazione sappia dire almeno ‘ciao’ e una battuta in italiano. Immagino possa accendere ancor di più l’entusiasmo dei napoletani. C’è un precedente che farà enormemente piacere ai tifosi: basta che Noa Lang possa ripetere la prestazione fatta contro la Juve, dove ha mandato letteralmente al manicomio la difesa bianconera. I tempi per Lookman non erano maturi, ma il Napoli ebbe dei contatti con l’Atalanta. Ci sono state situazioni che hanno messo l’operazione in stand by, come l’addio di Gasperini e l’arrivo di Juric, e la partenza di Retegui. E il mercato del Napoli ha preso un’altra piega. In 14 anni di ritiro è la prima volta che vedo una folla “oceanica”, andava rivisto l’ingresso al campo e così è stato. Dimaro è un’oasi felice, anche quando il Napoli riceveva qualche critica di troppo, qui c’è sempre stato un entusiasmo travolgente. C’è già il sold out della partita di martedì, questo dà la misura di cosa può diventare il ritiro del Napoli a Dimaro”.