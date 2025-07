Di Gennaro: "Vi dico chi sono ad oggi le regine del mercato. Il Napoli c'è"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore viola nonché attuale opinionista di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Chi si compra?" ha parlato così del nuovo corso in casa Fiorentina, esattamente il giorno dopo la prima uscita stagionale sotto la guida di Pioli: "Pioli riparte da una squadra che ha nelle corde la difesa a tre, magari sugli esterni ci sono da capire ancora delle situazioni. A centrocampo Fagioli-Mandragora possono anche stare insieme in tandem, soprattutto con la crescita esponenziale di Mandragora dall'anno scorso. Ma Pioli non si rifarà a un solo modulo, mi piace questa idea di voler lavorare molto sulla qualità ed è testimoniata anche dal mercato: De Gea rinnova, Gosens riscattato, Kean rimane, ci sono tante avvisaglie positive. Pioli sta costruendo qualcosa di importante".

Considerando la rosa già corposa, le sembra che la Fiorentina possa aspettare ancora un po' prima di fare altri colpi? "Ci può stare, per me la Fiorentina e il Napoli sono quelle che si sono mosse meglio finora. Bernabé so che preferisce rimanere a Parma, Sohm lo stanno trattando ma un po' di attesa ci può stare, perché la rosa di Pioli è già all'80-90%. Mi sembra che proprio Pioli abbia dato un segnale, una svolta in positiva. Anche negli acquisti fatti fin qui mi sembra qualcosa di diverso rispetto agli altri anni. Pare che ci siano le condizioni per fare un salto in avanti".