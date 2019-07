Alvino: "Magia di Dimaro e alchimia squadra-tifosi da trasferire a Fuorigrotta. Ci sono iniziative..."

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha parlato dell'entusiasmo di Dimaro da trasferire anche a Fuorigrotta: "A Napoli si può portare quest'entusiasmo con delle iniziative. Un allenamento a porte aperte al San Paolo al mese, un incontro in un teatro cittadino con 3-4 giocatori ogni 2-3 mesi, come viene fatto qui. Noi stimoliamo, non tocca a noi decidere. Magari introdurre di nuovo il biglietto ridotto perché il tifo del futuro è rappresentato dai bambini, non solo andando in family se i genitori amano andare in curva e distinti. Organizzare anche serate e fare in piccolo quello che accade qui a Dimaro, un mondo parallelo, dorato, con un'alchimia tra giocatori e tifosi. Il Napoli deve tenere accesa questa fiammella d'entusiasmo anche con campagna acquiti e mettere a tacere quella minoranza rumorosa che contesta".