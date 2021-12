Alvino: "Napoli bipolare, non ha mentalità vincente! Dopo Milano era appagato..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto all'indomani della sconfitta contro lo Spezia nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ero e sono avvelenato, non si può buttare via così la straordinaria prima parte di stagione. Il Napoli è bipolare, ha resettato tutto dopo la vittoria di Milano. E' una questione di mentalità e di abitudine a vincere che la squadra storicamente non ha. Nel DNA la vittoria non ce l'hai, il Napoli era appagato dopo Milano".