Alvino: "Napoli vuole tenere Koulibaly ed è pronto a fare eccezione sull'ingaggio"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "L'idea del Napoli è quella di tenersi Koulibaly per un altro anno, intavolare una trattativa per il rinnovo in questo periodo. Il club è disponibile a fare un'eccezione e derogare sul tetto ingaggi. Il Napoli non svende Koulibaly, chi è interessato deve fare i conti con De Laurentiis, la cui bottega è sempre molto cara".