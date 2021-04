Alvino: "Nessun litigio ADL-Gattuso, non è vero che sono ai ferri corti! Ma sarà divorzio"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione sulla radio ufficiale si è soffermato anche sul rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso: "Tra loro non c'è stato nessun litigio. Non è vero che sono ai ferri corti, c'è un rapporto cordiali ed entrambi sono animati da un unico desiderio: riportare il Napoli in Champions League. Koulibaly? Andrà via solo dinanzi ad un'offerta importante. Stessa cosa per Manolas. Maksimovic invece andrà via". Poi, a 'Radio Goal', il collega è stato chiarissimo: "Però entrambi hanno deciso di separarsi, non punterei neanche un centesimo sulla conferma".