Alvino: "Non escludo che presto possano riaprire gli stadi favorendo gli abbonati"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Tv Luna: "Si sta lavorando alacremente per cercare di venire incontro alle esigenze dei tifosi. Siamo ancora nel campo dei 'se' ma se la curva del contagio cala e se riusciamo ad avere la possibilità di un distanziamento reale, non escludo che il San Paolo e altri stadi possano in un tempo relativamente breve aprirsi parzialmente ai tifosi con un'assoluta forma di privilegio nei confronti degli abbonati rispettando un protocollo rigido".