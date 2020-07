Alvino: "Osimhen? Napoli non è il centro del mondo! Giuste le sue valutazioni"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "Apprezziamo molto le belle parole di Koulibaly. E' uno che si è integrato a Napoli, vive bene la città, sotto questo punto di vista è da fargli solo un plauso. I matrimoni per durare a lungo bisogna farli a 2. Se non dovesse arrivare alcuna offerta irrinunciabile, allora si potranno fare discorsi diversi. Si fanno valutazioni con serenità, ma senza alcuna smania di andare via".

OSIMHEN - "Rigetto con forza la tesi che puzzano di qualunquismo, Non ci troviamo di fronte ad un no perchè non gli piace Napoli. Siamo di fronte ad una valutazione che deve fare un ragazzo di 21 anni. Se l'aspirazione massima è diventare una stella, la Premier è la cosa migliore per lui. Napoli, purtroppo, non è il centro del mondo calcisticamente. A me piace che il ragazzo faccia le sue valutazioni, poi alla fine vedrete sceglierà Napoli.