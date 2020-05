Alvino: "Passi in avanti per Azmoun! Milik? O si fa alle condizioni del Napoli o niente"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' s'è soffermato sul mercato: "Si fanno sondaggi, passi in avanti per Azmoun dello Zenit. Intermediari al lavoro per portare avanti la trattativa. Milik? La Juventus resta in pole perché il giocatore piace e la destinazione piace al giocatore. Il Napoli però è molto rigido: o si fa alle condizioni economiche che detta il Napoli o non si fa. E il Napoli vuole soltanto cash, senza contropartite tecniche".