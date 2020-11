Alvino replica a Capuano: "Con calma si capirà l'assurdità di punire chi rispetta le leggi!"

"Con calma la gente che ama le regole e la legge capirà come sia assurda questa vicenda, dove rispettare la legge diventa un reato e non viceversa! Si informi!", così su Twitter il giornalista Carlo Alvino ha replicato a Giovanni Capuano di Radio 24 che aveva prima twittato "Giustizia è fatta" e poi: "Con calma anche la gente di Napoli capirà il danno che ADL ha fatto al Napoli in quei tre giorni prima di #JuveNapoli".