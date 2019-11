Alvino replica a Vernazza della Gazzetta: “Allora Ibra a Trento o Pordenone?”

Sebastiano Vernazza su Twitter si rivolge così ai tifosi azzurri, probabilmente anche per giustificarsi dopo l'assurdo articolo pubblicato qualche giorno fa su La Gazzetta dello Sport, pieno zeppo di brutti stereotipi sulla città: "Tweet per napolisti acritici. ⁦Italia Oggi e La Sapienza di Roma hanno appena pubblicato il report sulla qualità della vita in città e province italiane. Napoli è 104a. Invece di guardare il dito, e di accodarvi a mestatori e retori da due soldi, concentratevi sulla luna".

Pronta la risposta di Carlo Alvino, che sullo stesso social network ha replicato così al collega della Gazzetta: "E adesso chi lo dice ad Ibra che dovrà scegliere di giocare a Trento, Pordenone o Sondrio? Orgogliosamente 104esimo!".

Tweet per napolisti acritici.

⁦@ItaliaOggi⁩ e La Sapienza di Roma hanno appena pubblicato il report sulla qualità della vita in città e province italiane. Napoli è 104a. Invece di guardare il dito, e di accodarvi a mestatori e retori da due soldi, concentratevi sulla luna pic.twitter.com/mWXVgCc9ol — Sebastiano Vernazza (@SebVernazza) November 18, 2019

e adesso chi lo dice ad Ibra che dovrà scegliere di giocare a Trento, Pordenone o Sondrio? Orgogliosamente 104esimo! — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 18, 2019