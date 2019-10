Alvino: "Salisburgo in casa tra le più temibili d'Europa, servirà il miglior Napoli"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto da Salisburgo il giornalista Carlo Alvino che ha sottolineato la forza degli austriaci in casa dove non perdono da 19 gare europee: "Il Salisburgo in casa è una delle squadre più temibili d'Europa. La storia del Salisburgo è questa, in casa si trasformano, chi è stato alla Red Bull Arena lo sa, la squadra è giovane, carica, e per loro parla il cammino europeo di questi anni. Loro sono pronti ad aggredire subito l'avversario, dall'inizio come non accaduto a Liverpool. Non si faranno incantare dal nome dell'avversario e ho visto una grande carica, lo stadio è esaurito e servirà il miglior Napoli. Il Napoli non vince fuori casa in Champions da 3 anni, eppure ha giocato con Stella Rossa, Genk e altri campi del genere ma la Champions è un mondo a parte".