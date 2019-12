Alvino smentisce frizioni ADL-Ancelotti: "Inciuci e pettegolezzi di bassa lega, rapporti immutati!"

Si è detto e scritto tanto nelle ultime settimane circa le relazioni tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, allenatore licenziato appena dodici giorni fa dal presidente azzurro. Ciononostante i rapporti sarebbero rimasti immutati, come scrive il collega Carlo Alvino su Twitter: "L’amicizia vera al di là del rapporto professionale racchiusa in un tweet. Quello di De Laurentiis ad Ancelotti per la sua nuova avventura all’Everton. Il resto sono solo inciuci e pettegolezzi di bassa lega. Tra i due stima e rapporti immutati".

