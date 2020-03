Alvino su ADL: "Da Città della Scienza al Coronavirus, fa tanta beneficenza e non lo pubblicizza!"

Carlo Alvino, giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla solidarietà di De Laurentiis nel corso di 'Radio Goal': "Ho letto e sentito troppe cose false nei giorni scorsi circa la mancata volontà di De Laurentiis di fare beneficenza. Chi pubblicizza la beneficenza è una persona volgare, a meno che non sia una raccolta fondi. E' il beneficiario che pubblicizza, quindi faccio i complimenti a De Luca e al Prof. Ascierto. De Laurentiis in passato stanziò 100 mila euro per ricostruire Città della Scienza dopo l'incendio. In questo momento bisogna essere uniti. De Laurentiis, oltre ad essere molto sensibile, è una persona che fa tantissima beneficenza lontana dai riflettori. E fa bene".