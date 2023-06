Alvino su Garcia: “Come Sarri dietro quella Juve, non ha vinto solo per gli almanacchi…”

Carlo Alvino parla di Rudi Garcia ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Carlo Alvino parla di Rudi Garcia ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Quando il Napoli giocherà allora potremo elogiare o criticare Garcia. Giudicare ora è fuori tempo. Poi che sia bravo l’ha già dimostrato. Dicono Garcia non ha vinto, poi dicono che Sarri ha vinto. Garcia non ha vinto come non ha vinto Sarri, solo per gli almanacchi non ha vinto…”