L'ex Altomare e la retrocessione a Parma: “Ricordo ancora dolorosissimo, fui anche espulso..."

"Purtroppo il ricordo del 1998 è ancora vivo e molto negativo – ha detto l’ex centrocampista del Napoli Luca Altomare a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' – in un’annata difficile, chiusa con un verdetto molto pesante. Difficile parlarne ancora oggi, fu difficile da digerire la retrocessione del Napoli sancita da quella sconfitta contro i ducali. Fui anche espulso per un’entrata rabbiosa… Parlando dell’attualità, fatemi dire che è un campionato bellissimo, perché è incerto sino alla fine. Ovviamente spero che possa finire nel modo migliore per noi.

A Parma sarà determinante, è una gara che ha un peso maggiore e lo sanno benissimo i ragazzi di Conte. Non c’è molto da preparare, la motivazione è altissima ed è anche da contenere per certi versi. Bisogna che il Napoli la affronti con cuore e grinta, con le armi di quest’anno, ovvero segnando un gol e magari difendendolo fino alla fine. In questo modo spesso è andata bene al Napoli e qualche volta male, come accaduto contro il Genoa. Conte saprà mantenere la condizione mentale migliore per tutta la settimana e presenterà un Napoli pronto a Parma, sperando che possa scrivere nuovamente la storia del club”.