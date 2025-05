Pres. Serie A: "Ultima giornata programmata per il 24 e il 25 maggio, aspettiamo domenica"

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb e degli altri media presenti, a margine dell'Assemblea tenutasi oggi a Roma: "È stata lunga, stiamo lavorando sempre molto sul piano industriale con nuove idee, contributi anche di consulenti esterni. Stiamo gettando le basi per una Lega che verrà con un grande sviluppo, che credo sarà una cosa positiva per il calcio italiano per tutte le squadre che ne trarranno profitti. Ci crediamo molto e ne parliamo molto".

Avete parlato di un eventuale spareggio, di date, orari e dell'ultima giornata?

"Ribadisco quello che ho già detto, abbiamo fatto un Consiglio che ha deciso di non cambiare niente, quindi al momento le gare si giocheranno sabato 24 e domenica 25 maggio. Questa è la scelta del Consiglio tenutosi lunedì 12 maggio".

Aspettate il prossimo turno per altre decisioni?

"Aspettiamo la 37^ giornata e nel caso ci sarà un altro Consiglio, che potrebbe confermare questa scelta o cambiarla. A oggi, ufficialmente, la cosa è stata già esaminata e il Consiglio ha deciso di mantenere tutto inalterato. Poi nella vita ci si può ritrovare. Io mi rimetto a quello che decide il Consiglio, se dovesse cambiare idea la cambieremo".

Inter e Napoli sono d'accordo?

"Ognuno avrà la sua visione".

Ma su questa decisione di aspettare ancora sono d'accordo?

"È inevitabile, è una scelta che spetta al Consiglio, che si è riunito lunedì scorso. Anche se non fossero d'accordo... (ride, ndr)".