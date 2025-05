Lo scrittore Erri De Luca: "Napoli sussulta più per il finale di campionato che per sisma"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto lo scrittore Erri De Luca: "Di seguito le sue parole: "Le istituzioni continuano a spacciare per emergenza la loro incapacità di sbrigo delle loro pratiche potenti. Siccome non sono capaci strillano all'emergenza che permette sottobanco di affidare gli appalti senza le procedure regolari.

Edilizia antisismica? Non solo il Giappone ha adottato queste misure, anche il Cile si è messo in piedi velocemente dopo un terremoto catastrofico. Di fronte a tanti fenomeni che si ripetono regolarmente come i flussi migratori c’è incapacità di gestione che richiama alle misure straordinarie, quando invece bisognerebbe sviluppare le misure ordinarie. Le popolazioni riescono a comportarsi immediatamente da pronto soccorso andando a scavare con le mani prima che arrivino i soccorsi, tirando fuori le persone che sono rimaste intrappolate sotto le macerie. L’esempio civile è quello che muove dal basso secondo me. La giustificazione che si adotta per motivare l’incapacità delle istituzioni di adottare le misure è quella dell’emergenza che viene definita una situazione imprevedibile, quando si tratta sempre di una situazione prevedibile. Dopo di che, c’è del losco sotto poiché sotto la dicitura di emergenza si semplifica l’assegnazione degli appalti e dei lavori che vanno a finire alle ditte più compiacenti nei confronti delle istituzioni di quel momento. C’è una recidiva dell'incapacità a prescindere dalle amministrazioni che si susseguono.

Corsa scudetto? Mi sembra che la città sia più in subbuglio e in sussulti per il finale di campionato che per il fenomeno sismico. Per il finale di campionato è in ballo la vittoria del quarto scudetto, mentre per lo sciame sismico siamo ai millesimi ad una frequenza molto più fitta alla quale ci si è abituati. Invece, alla possibilità di rivincere a distanza di anni un campionato non ci si abitua. Io credo che il sottosuolo sismico della città di Napoli sia rivolto al campionato di calcio. Le critiche a De Laurentiis fanno parte dello strascico dei successi quando avvengono. È la nostra caratteristica di sparare sul pianista".